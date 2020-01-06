Жириновский раздавал деньги "крепостным и холопам" на Красной площади (видео)

Встреча Жириновского с людьми транслировалась в прямом эфире в Instagram депутата.

Лидер российской ЛДПР Владимир Жириновский раздавал посетителям ярмарки на Красной площади в Москве деньги.

Читайте такжеЖириновский предложил прекратить продажу алкоголя в буфете ГосдумыВстреча транслировалась в прямом эфире в Instagram депутата, запись которого опубликована на YouTube.

На кадрах видно, как политик раздает собравшимся вокруг него людям денежные купюры.

«Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», – комментировал происходящее сам Жириновский.

«Взяли – отходите», – слышен чей-то голос за кадром.

Российские СМИ пишут, что Жириновский в течение всех новогодних каникул активно посещает ярмарки и места народных гуляний. На Красной площади, помимо денег, он еще активно раздавал только что купленные сувениры и чебуреки.