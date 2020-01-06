Жириновский раздавал деньги "крепостным и холопам" на Красной площади (видео)
15:17, 06 января 2020Русский міръ
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Встреча Жириновского с людьми транслировалась в прямом эфире в Instagram депутата.
Помимо денег, Жириновский активно раздавал купленные сувениры и чебуреки / фото УНИАН
Лидер российской ЛДПР Владимир Жириновский раздавал посетителям ярмарки на Красной площади в Москве деньги.
Читайте такжеЖириновский предложил прекратить продажу алкоголя в буфете ГосдумыВстреча транслировалась в прямом эфире в Instagram депутата, запись которого опубликована на YouTube.
На кадрах видно, как политик раздает собравшимся вокруг него людям денежные купюры.
«Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», – комментировал происходящее сам Жириновский.
«Взяли – отходите», – слышен чей-то голос за кадром.
Российские СМИ пишут, что Жириновский в течение всех новогодних каникул активно посещает ярмарки и места народных гуляний. На Красной площади, помимо денег, он еще активно раздавал только что купленные сувениры и чебуреки.
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