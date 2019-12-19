В России 23 декабря проведут учения по изоляции рунета – СМИ

Сообщается, что к учениям намерены привлечь Минсвязи, МВД, Минобороны, Минэнерго, ФСБ, Росгвардию и операторов связи.

Министерство связи направило операторам связи и ведомствам организационные указания в связи с учениями, предусмотренными законом об изоляции Рунета.

Как сообщает «Медуза», документ опубликован в профильном Telegram-канале «ЗаТелеком».

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Первоначально проведение учений по «обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования» интернета в России запланировали на 19 декабря. Но, как уточняет «ЗаТелеком», учения перенесли на 23 декабря. Официально это не подтверждено.

К учениям намерены привлечь Минсвязи, МВД, Минобороны, Минэнерго, ФСБ, Росгвардию, «Ростелеком», «Вымпелком», МТС, «Мегафон», «Лабораторию Касперского» и других.

В ходе учений планируют проверить «возможность перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте, блокировки услуг связи для абонентов». Среди других задач — «проверка организации ремонтно-восстановительных работ на единой сети электросвязи РФ».

Как сообщал УНИАН, 1 мая этого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о "суверенном интернете", предусматривающий изоляцию российского сегмента сети.

В сентябре Роскомнадзор начал устанавливать на сетях российских провайдеров специальное оборудование в рамках реализации закона.