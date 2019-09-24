Изоляция рунета: в России на сетях провайдеров начали устанавливать спецоборудование

Тестирование оборудования планируют завершить до середины октября.

Роскомнадзор начал устанавливать на сетях российских провайдеров специальное оборудование в рамках реализации закона об изоляции рунета.

Об этом заявил начальник ведомства Александр Жаров, сообщает ТАСС.

Читайте такжеРоссийская ФСБ получила право блокировать сайты без решения суда

"В настоящее время осуществляется монтаж оборудования на сетях основных операторов связи, и мы с конца сентября в течение нескольких недель будем его тестировать. Тестировать его мы будем, как и говорили всегда, в тесном сотрудничестве с операторами связи осторожно, то есть мы будем сначала проводить техническую проверку, влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно. И потом уже протестируем его в боевом режиме", - сказал он, уточнив, что завершить тестирование планируется в середине октября.

Как сообщал УНИАН, 1 мая этого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о "суверенном интернете", предусматривающий изоляцию рунета.

Закон принят с целью обеспечения «надежной работы» российского сегмента сети в условиях «угроз» со стороны США.