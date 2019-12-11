Российский пропагандист отреагировал на "предложение" Зеленского посетить ОРДЛО

На саммите в Париже 9 декабря президент Владимир Зеленский пригласил российских пропагандистов во главе с Владимиром Соловьевым приехать на Донбасс.

Российский пропагандист Владимир Соловьев отреагировал на слова украинского президента Владимира Зеленского посетить зону конфликта на востоке Украины.

Соловьев напомнил в эфире своей телепередачи, что ему запрещен въезд в Украину, но он не против взять у Зеленского интервью.

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Кроме того, Соловьев пригласил украинского главу на территорию так называемых «республик». Он отметил, что «на нормандском саммите, в отличие от Зеленского, президент Путин говорил, прежде всего, о людях».

Напомним, на саммите в Париже 9 декабря президент Владимир Зеленский пригласил российских пропагандистов во главе с Владимиром Соловьевым приехать на Донбасс.

"Вы приезжайте, я вам лично покажу. Но только чтобы реально, а не как ваши, есть там товарищ Соловьев. А я всегда говорю - приезжайте, посмотрите, что у нас в Украине происходит. Походите ножками, ручками, глазками, ничего страшного, туфли, или что там, Brioni не испачкаете. Мне кажется, это важно все это чувствовать и понимать ", - сказал он.