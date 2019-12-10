Зеленский пригласил российских пропагандистов на Донбасс: "Туфли Brioni не запачкаете"

Президент резко отреагировал на вопрос росСМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после "нормандского саммита" пригласил российских пропагандистов во главе с Владимиром Соловьевым приехать на Донбасс.

Читайте такжеЗеленский: с Путиным сложно договариваться

Зеленский жестко ответил на вопрос российской журналистки и напомнил, как он сам лично приезжал в Станицу Луганскую и общался с местными жителями и то же он посоветовал россиянам, передает ТСН.

"Вы приезжайте, я вам лично покажу. Но только чтобы реально, а не как ваши, есть там товарищ Соловьев. А я всегда говорю - приезжайте, посмотрите, что у нас в Украине происходит. Походите ножками, ручками, глазками, ничего страшного, туфли, или что там, Brioni не испачкаете. Мне кажется, это важно все это чувствовать и понимать ", - сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина должна получить контроль над границей с Россией перед местными выборами на Донбассе.