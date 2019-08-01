Пропагандист Владимир Соловьев вызывает наибольшее доверие у россиян среди журналистов - опрос

В пятерку вызывающих наибольшее доверие у россиян журналистов попали только телеведущие федеральных каналов.

Россияне назвали пропагандиста Владимира Соловьева наиболее вызывающим доверие журналистом.

Об этом сообщает РБК ссылаясь на опрос «Левада Центра».

В частности, в пятерку вызывающих наибольшее доверие у россиян журналистов попали только телеведущие федеральных каналов. «Кто в телевизоре — тот и пользуется доверием», — объясняют социологи.

Левада-центр назвал журналистов, пользующихся у россиян наибольшим доверием. Это ведущие телевизионных ток-шоу и новостных программ Владимир Соловьев (программа «Вечер с Владимиром Соловьевым, «Россия 1») – 23%, Андрей Малахов («Прямой эфир», «Россия 1») – 11%, Андрей Норкин («Место встречи», НТВ), Владимир Познер («Познер», «Первый канал») и Ольга Скабеева («60 минут», «Россия 1») – по 6%.

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Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%). За ними с 2% следовали телеведущие Дмитрий Киселев, Ольга Скабеева и Евгений Попов.

«В последние годы, особенно это заметно среди политических ток-шоу, намечается тренд на упрощение языка, на сверхэмоциональность, на псевдонародность», - объясняет итоги исследования политолог Евгений Иванов. По его мнению, из общего ряда перечисленных телеведущих выбивается Владимир Познер, к которому испытывают доверие не только как к журналисту, но и как к личности с яркой и богатой биографией.

Популярные у молодежи журналисты, в том числе ведущий YouTube-шоу «ВДудь» Юрий Дудь и автор нескольких проектов на «Дожде» Ксения Собчак, в число пользующихся наибольшим доверием не попали, рассказал РБК соавтор исследования, заместитель директора Левада-центра Денис Волков. По его словам, позиции журналистов в рейтинге определяются каналом получения информации.

«Все-таки телевидение остается основным источником информации, так что, кто в телевизоре - тот и пользуется доверием», - считает он.

Дудь и Собчак упоминались в прошлогоднем опросе «Медиастандарта» и ЦИРКОНа как популярные у молодежной аудитории. Это незначительно в общей выборке, отметил Волков. Когда в марте 2018 года Левада-центр исследовал, какие передачи россияне смотрят более или менее регулярно по телевизору или в интернете, рейтинг «ВДудь» в общей выборке составил 2%, но 8% среди молодежи 18–24 лет.

В исследовании «Медиастандарта» говорилось, что в отличие от телеведущих представителей радио, интернета и прессы респонденты знают мало. Имена журналистов в этих сферах упоминались в пределах статистической погрешности. В категории «пресса» россияне чаще всего называли Дмитрия Быкова, Анну Политковскую и Ольгу Богуславскую (у всех 0,1–0,2%), а в интернет-категории — Дудя, Собчак и Анатолия Шария (0,4–0,7%).

Начиная с возрастных групп от 35 лет и старше телевидение остается доминирующим источником получения информации, отмечает политолог Иванов.

Такие результаты показал общероссийский опрос, проведенный в марте 2019 года среди городского и сельского населения объемом 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 регионах. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью, погрешность составила 3,4%. Респондентов попросили назвать пятерых российских журналистов, публицистов, обозревателей, ведущих общественно-политические ток-шоу, выступающих на радио, телевидении, в прессе и интернете, за работой которых они стараются следить.