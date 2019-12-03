Пьяный россиянин вырезал многодетную семью

Мотив убийства, предварительно, ревность и алкогольное опьянение.

В Татарстане задержан местный житель по подозрению в убийстве бывшей жены и двух детей, третий сын, получивший ножевые ранения, успел сбежать.

Об этом сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России Андрей Шептицкий, передает Lenta.

По его словам, возбуждено уголовное дело. Трагедия произошла в квартире жилой многоэтажки.

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Задержанный находится в больнице в неадекватном состоянии, так как до сих сильно пьян. Его зовут Айнур Харисов, ему 41 год. По предварительным данным, он зарезал несколькими ножами женщину 41 года, 19-летнего юношу и двухлетнего мальчика. Из квартиры сбежал третий мальчик, 11 лет, он и вызвал полицию.

Мотив убийства, предварительно, ревность и алкогольное опьянение.

Харисов приехал к бывшей супруге Ангелине Башаровой, чтобы навестить своего двухлетнего сына, который проживал с матерью после развода, уточняет Telegram-канал 112. По его данным, мужчина также успел нанести ножевые ранения второму 11-летнему пасынку, но ему удалось сбежать. Мальчик сейчас в больнице и дает показания о произошедшем.

Айнур Харисов был трижды судим за кражи и нанесение телесных повреждений, а месяц назад в пьяном состоянии сам себя пырнул ножом в живот. Погибшая Ангелина в злоупотреблении спиртным замечена не была, работала в соцзащите и занималась воспитанием детей.

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