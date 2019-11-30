Россиянин убил случайную женщину ради шубы любовнице, но размер той не подошел

Подозреваемому – 33 года. Он рассказал полиции, что хотел достать для своей любимой шубу в качестве подарка на Новый год. Однако его сожительнице шуба не подошла – была маловата.

В российском Мурино мужчина убил местную жительницу ради норковой шубы, которую хотел подарить любовнице. Убийца находится под психиатрическим наблюдением. Об этом сообщает 47news. Читайте такжеВ России педофил представился врачом и изнасиловал 12-летнюю девочку в школе 28 ноября мужчина пошел вслед за жертвой в подъезд многоэтажки. Она возвращалась домой из магазина с покупками. Злоумышленник нанес 51-летней женщине удары, в том числе ногами, в результате чего она умерла. У погибшей остался муж и двое детей. Предполагаемый убийца попал на камеры видеонаблюдения, и в тот же день его задержали возле станции метро. Подозреваемому – 33 года. Он рассказал полиции, что хотел достать для своей любимой шубу в качестве подарка на Новый год. Однако его сожительнице шуба не подошла – была маловата.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter