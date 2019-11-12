"Синий кит" вернулся: школьница рассказала матери о группах смерти и покончила с собой

Дочь рассказывала матери о разговорах о группе "Синий кит", которые велись в школе.

В российской Карелии устанавливают обстоятельства гибели школьницы. По предварительным данным, она свела счеты с жизнью.

11 ноября школьница получила смертельную травму в Медвежьегорске. Речь идет о 17-летней девушке, передает РЕН ТВ.

Читайте такжеВ российской больнице "лечили" мертвых пациентов

С самого начала правоохранительные органы заподозрили, что она свела счеты с жизнью.

В ходе разговора с матерью погибшей выяснилось, что дочь рассказывала ей о разговорах о группе "Синий кит", которые велись в школе.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщает "Петрозаводск говорит", девушку вечером 11 ноября сбил грузовой поезд. Машинист применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось.

"Синий кит" - игра, в которую играют дети и подростки, ее финальной целью является совершение самоубийства.