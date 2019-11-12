"Синий кит" вернулся: школьница рассказала матери о группах смерти и покончила с собой
В российской Карелии устанавливают обстоятельства гибели школьницы. По предварительным данным, она свела счеты с жизнью.
11 ноября школьница получила смертельную травму в Медвежьегорске. Речь идет о 17-летней девушке, передает РЕН ТВ.
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С самого начала правоохранительные органы заподозрили, что она свела счеты с жизнью.
В ходе разговора с матерью погибшей выяснилось, что дочь рассказывала ей о разговорах о группе "Синий кит", которые велись в школе.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Как сообщает "Петрозаводск говорит", девушку вечером 11 ноября сбил грузовой поезд. Машинист применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось.
"Синий кит" - игра, в которую играют дети и подростки, ее финальной целью является совершение самоубийства.