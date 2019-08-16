Пытался выковырять глаза ложкой и прыгал по голове: в российском поезде произошла кровавая драка (видео)

Пострадавшего до полусмерти истыкали столовым прибором.

Пассажиры поезда в РФ Новый Уренгой-Омск стали свидетелями жуткого побоища между мужчинами.

Некоторое время те совместно распивали спиртные напитки. Однако в какой-то момент мирные посиделки переросли в бурный конфликт и завязалась потасовка, передает NR.

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Один из них попытался убить своего обидчика, используя при этом ложку. По свидетельству очевидцев, изверг истыкал по всему телу своего недавнего собутыльника столовым предметом и даже пытался выковырять мужчине глаза. После этого пьяный пассажир начал прыгать ногами на голове оппонента. Что послужило поводом для жестокой расправы, в настоящее время не известно.

Жуткое побоище остановили пассажиры, после чего медики увезли пострадавшего, который не мог самостоятельно передвигаться. Драка происходила на глазах у перепуганных детей, которые, как и взрослые очевидцы, до сих пор оправляются от шока.

По свидетельству пассажиров, в вагоне полы настолько залило кровью, что при ходьбе ноги буквально прилипают.

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