цей матеріал доступний українською

Пытался выковырять глаза ложкой и прыгал по голове: в российском поезде произошла кровавая драка (видео)

18:55, 16 августа 2019
Русский міръ
660 0
Жуткое побоище остановили пассажиры / Скриншот

Некоторое время те совместно распивали спиртные напитки. Однако в какой-то момент мирные посиделки переросли в бурный конфликт и завязалась потасовка, передает NR.

Читайте такжеПьяная россиянка после скандала обмочилась в самолете (видео)

Один из них попытался убить своего обидчика, используя при этом ложку. По свидетельству очевидцев, изверг истыкал по всему телу своего недавнего собутыльника столовым предметом и даже пытался выковырять мужчине глаза. После этого пьяный пассажир начал прыгать ногами на голове оппонента. Что послужило поводом для жестокой расправы, в настоящее время не известно. 

Жуткое побоище остановили пассажиры, после чего медики увезли пострадавшего, который не мог самостоятельно передвигаться. Драка происходила на глазах у перепуганных детей, которые, как и взрослые очевидцы, до сих пор оправляются от шока. 

По свидетельству пассажиров, в вагоне полы настолько залило кровью, что при ходьбе ноги буквально прилипают. 

Ранее в Харькове пенсионер Сергей Слинько был избит сотрудником полиции, когда вместе с женой возвращался домой на трамвае из онкодиспансера.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #поезд#драка#Россия