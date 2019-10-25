О содеянном не жалеет: появились подробности бойни в воинской части РФ

Двое пострадавших сейчас находятся в госпитале на операции. У них огнестрельные ранения туловища и конечностей.

Солдат-срочник, убивший восемь сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, прослужил там четыре месяца.

Об этом сообщает издание Baza.

По их данным, стрельба произошла во время смены караула в комплексе военной подготовки, который находится на территории части. Уточняется, что своим жертвам солдат целился в голову и добивал раненых контрольными выстрелами.

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Также Baza сообщает, что среди погибших - два контрактника и два офицера. Личности остальных погибших устанавливаются.

Двое пострадавших сейчас находятся в госпитале на операции. У них огнестрельные ранения туловища и конечностей.

Как сообщает Mash, стрельба произошла в воинской части №54160 в ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование) Горный в 7:00 по местному времени.

После устроенной бойни срочник сбежал из воинской части с автоматом. В городе начали спецоперацию по его поимке. Во время операции эвакуировали всех детей поблизости, а учеников отпустили по домам. Многих встречали родители, сотрудников правопорядка подняли по тревоге. В результате спецоперации военные смогли задержать беглеца своими силами.

Как сообщает Telegram-канал Life Shot, ссылаясь на источник в воинской части в поселке Горный, солдат-срочник заявил, что не жалеет о содеянном.

В Минобороны предположили, что причиной стал нервный срыв, возникший у срочника на фоне личных проблем.

Как сообщал УНИАН, в России военнослужащий открыл огонь по сослуживцам: восемь погибших, двое раненых.