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В России из-за опасного трюка разбился известный блогер (видео 18+)

14:45, 11 июня 2019
Русский міръ
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Блогер погиб / Скриншот

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Авария произошла на 69-м километре трассы М4 "Дон" в Подмосковье. Смерть байкера подтвердили его друзья, пишет "КП".

Как рассказали очевидцы произошедшего, мотоблогер ехал на своем мотоцикле, рулив ногами, и снимал все на камеру. В результате опасной езды он врезался в автомобиль, упал с мотоцикла и скончался на месте ДТП. От "железного коня" осталась лишь груда металла.

ВНИМАНИЕ! Видео содержит шокирующие кадры! 18+

Ранее в Подмосковье юноша столкнул своего друга с 17-го этажа, решив его напугать.

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Теги: #смерть#Россия#ДТП#авария