В России из-за опасного трюка разбился известный блогер (видео 18+)

Как рассказали очевидцы, мотоциклист разбился насмерть, когда ехал, рулив ногами.

В России насмерть разбился в ДТП известный 33-летний мотоблогер Артем Болдырев "Болт".

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Авария произошла на 69-м километре трассы М4 "Дон" в Подмосковье. Смерть байкера подтвердили его друзья, пишет "КП".

Как рассказали очевидцы произошедшего, мотоблогер ехал на своем мотоцикле, рулив ногами, и снимал все на камеру. В результате опасной езды он врезался в автомобиль, упал с мотоцикла и скончался на месте ДТП. От "железного коня" осталась лишь груда металла.

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