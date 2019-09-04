"Борец за нравственность": в России мужчина обстрелял съемочную группу фильма о проститутках (фото)

Ни в кого из съемочной группы стрелок не попал, однако одну актрису госпитализировали из-за сильного стресса на фоне стрельбы.

В российском городе Прохладный мужчина из окна дома обстрелял съемочную площадку фильма "Чики".

Местному жителю не понравилось, что под его окнами снимают кино о проститутках. И он открыл пальбу из окна собственного квартиры, сообщает Telegram-канал Mash.

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"Боец за нравственность из Кабардино-Балкарии пытался расстрелять съемочную площадку из карабина "Сайга". Он требовал перестать снимать фильм про проституток под его окнами и палил по колесам автомобилей съемочной группы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ни в кого из съемочной группы стрелок не попал, однако одну актрису госпитализировали из-за сильного стресса на фоне стрельбы.

На данный момент мужчина задержан.

Как сообщал УНИАН, пьяный россиянин выстрелил в шестилетнюю девочку из-за шума во дворе.