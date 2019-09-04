Пьяный россиянин выстрелил в шестилетнюю девочку из-за шума во дворе
11:21, 04 сентября 2019Русский міръ
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52-летнему мужчине не понравилось, что во дворе шумят дети.
Против мужчины было возбуждено дело по статье «Покушение на убийство»
В Хабаровске мужчина выстрелил из пневматического ружья в ребенка на детской площадке.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СК России.
Как отмечается, 52-летнему мужчине не понравилось, что во дворе шумят дети. По этой причине он выстрелил в их сторону и попал в шестилетнюю девочку.
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Уточняется, что ребенку была оказана необходимая медицинская помощь, и сейчас ее здоровью ничто не угрожает.
Против мужчины было возбуждено дело по статье «Покушение на убийство». Причем, как считается, в момент случившегося мужчина был в нетрезвом состоянии.
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