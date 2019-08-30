В Кремле хотят разрешить казакам и боевикам с Донбасса избивать россиян на митингах - СМИ

Ближайшая акция оппозиции в Москве запланирована на 31 августа.

В Кремле рассматривает возможность разгонять митинги оппозиции в Москве с привлечением казаков и боевиков с Донбасса.

Об этом сообщает издание Медуза со ссылкой на свои источники.

Три источника отмечают, что подобная инициатива исходит из Администрации президента России.

По данным издания, российские "казаческие" организации и боевики, воевавшие на Донбассе, под руководством одного из бывших лидеров российских террористов Александра Бородая привлечены властями к подготовке к противодействию митингам оппозиции. Единственное, что останавливает казаков и сторонников боевиков от участия в акциях - отсутствие бюджетов на разгон акций, отмечают собеседники "Медузы".

"Звонили [атаману Москвы Андрею] Шустрову, предлагали поучаствовать в замечательном деле - выпороть навальнят", - рассказывает "Медузе" собеседник, близкий к московскому "казачеству".

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Один из казачьих атаманов заявил изданию: "Разгонять - это мы согласны. Но ко мне пока не обращались".

В Администрации президента ситуацию комментировать отказались.

Ближайшая акция оппозиции в Москве запланирована на 31 августа. В этот день в центре города может пройти шествие в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и подозреваемых в участии в массовых беспорядках. Акция не согласована с городскими властями.

Но на ней "казаков" и боевиков с Донбасса собеседники "Медузы" не ожидают. По словам осведомлённого о переговорах ветерана МВД, на которого ссылаются авторы расследования, в Кремле ждут, когда мэрия Москвы "проиграет улицу оппозиции".

До сих пор противодействовать митингам в Москве в 2019 году пытались только представители движения SERB, которое эксперты связывают с Главным управлением по противодействию экстремизму МВД. "SERB пытается бесноваться, но их слишком мало", - говорит источник "Медузы", близкий к ФСБ. Журналисты вспоминают участие людей в казачьей форме в разгоне митинга Алексея Навального в 2018 году.

Ранее сообщалось, что "Росгвардия" в интернете ищет бойцов для подавления митингов. Платить за это предлагают от 50-60 тысяч рублей. Это в 20 раз больше средней зарплаты по стране.