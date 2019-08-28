Бить дубинками за 60 тысяч рублей: "Росгвардия" в интернете ищет бойцов для подавления митингов (видео)
Федеральные войска России ищут в интернете работников для силовых разгонов акций протеста.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Объявление "Росгвардия" разместила на специализированном сайте по поиску работы HeadHunter.
Журналистам, обратившим внимание на вакансию, администрация ресурса подтвердила, что предложение является официальным.
Среди обязанностей – обеспечивать общественный порядок и разгонять граждан. Платить за это предлагают от 50-60 тысяч рублей. Это в 20 раз больше средней зарплаты по стране.
После огласки в СМИ вакансия исчезла.
Как сообщал УНИАН, на многочисленном митинге в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу, который прошел 27 июля, полиция задержала более тысячи человек. А 3 августа – почти 400 человек.