"Чуть ли не война была": названа причина, по которой подросток в России зарубил топором всю свою семью

Семья планировала поехать на свадьбу к тете, однако детей не пригласили.

Родственница подростка, убившего свою семью в Ульяновской области РФ, Наталия Ширманова назвала возможную причину трагедии.

Женщина рассказала, что семья планировала уехать на свадьбу к тете, однако детей не пригласили. Подросток должен был остаться дома вместе с двоюродной сестрой Дашей и ухаживать за четырехлетними близняшками, передает РИА Новости.

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Ширманова отметила, что категорический запрет на поездку мог спровоцировать агрессию школьника.

"Я думаю, что причиной послужило это. Потому что тут чуть ли не война была из-за этой свадьбы", — заявила женщина в комментарии росТВ.

Как сообщалось ранее, в одном из домов в селе Патрикеево Ульяновской области РФ были найдены тела пяти человек: 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей.

Позже возле вышки сотовой связи неподалеку от села обнаружили тело родственника погибших — 16-летнего подростка. По предварительным данным, он убил членов своей семьи топором, после чего покончил с собой.