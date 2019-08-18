В России подросток зарубил топором всю свою семью и покончил с собой
15:16, 18 августа 2019Русский міръ
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Среди убитых - двое маленьких детей-близнецов.
В России школьник расправился со своей семьей и покончил с собой / Mash
В селе Патрикеево Ульяновской области РФ 16-летний Тимерлан Камалетдинов жестоко убил всю свою семью, после чего покончил с собой.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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«Ночью он убил бабушку, дедушку, мать и двоих детей-близнецов четырёх лет. На столе остался вырванный из тетрадки окровавленный листок, где подросток объяснил, что уходит и забирает своих родных с собой», - говорится в сообщении.
После убийства родных парень спрыгнул с вышки сотовой связи и разбился насмерть.
Отмечается, что по словам знакомых, подросток был отличником, «спокойным, одаренным учеником».
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