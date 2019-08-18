цей матеріал доступний українською

В России подросток зарубил топором всю свою семью и покончил с собой

15:16, 18 августа 2019
Русский міръ
328 0
В России школьник расправился со своей семьей и покончил с собой / Mash

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Читайте такжеВ РФ мужчина решил разобраться с ненавистными кредиторами с помощью топора

«Ночью он убил бабушку, дедушку, мать и двоих детей-близнецов четырёх лет. На столе остался вырванный из тетрадки окровавленный  листок, где подросток объяснил, что уходит и забирает своих родных с собой», - говорится в сообщении.

После убийства родных парень спрыгнул с вышки сотовой связи и разбился насмерть.

Отмечается, что по словам знакомых, подросток был отличником, «спокойным, одаренным учеником».

Ранее в России отчим забил до смерти двухлетнего ребенка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия#нападение с топором