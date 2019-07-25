"Не закрывайте мне рот": в Перми за отказ надувать шарики избили фитнес-тренера

110-киллограмовый начальник отметелил 90-киллограмового фитнес-тренера недалеко от клуба.

Фитнес-тренера из Перми жестоко избили за отказ надувать шарики на торжественное мероприятие.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Читайте такжеСтавили на колени и плевали в лицо: в России школьницы жестоко избили парня за то, что он бросил одну из них (видео 18+)

Никиту Луковникова из местного Alex Fitness попросили надуть шарики для мероприятия. 24 июля он должен был явиться в клуб на 09:00.

«Что за бред? Там 1000 шаров будет? У меня тренировки в лучшем случае с часу будут. В клубе, в котором 35 тренеров, приносящих 630 тысяч ежемесячно, не нашлось средств заказать гелиевые?» - написал Луковников в ответ на просьбу начальника.

После этого фитнес-тренер договорился встретиться с начальником в клубе.

«Приехав в клуб, это животное уже стояло у входа и ждало меня, только пены изо рта не хватало… Я предупредил, что не хочу драться и, в случае чего, обращусь в полицию. Отойдя во двор, он кинулся избивать меня. Я защищался, конечно, как мог, вот только силы были заведомо не равными – 90 кг против 110», - рассказал пострадавший фитнесс-тренер.

Как сообщал УНИАН, в Красноярске Российской Федерации подростки жестоко избили восьмиклассницу из-за 25 рублей.