"Задолжала 25 рублей": в РФ подростки жестоко избили на камеру школьницу (видео)

В гимназии, где учатся дети, сообщили, что ситуация уже поставлена на контроль.

В Красноярске Российской Федерации подростки жестоко избили восьмиклассницу из-за 25 рублей.

Об этом сообщает NGS24.

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Девочку усадили на землю, со всей силы били ногой в голову, плевали в лицо и волосы. Затем избивающая школьница хвастается на камеру разбитым кулаком, после чего видео обрывается. В избиении принимали участие двое парней и девушка, остальные наблюдали и снимали на камеры мобильных телефонов.

«Да, это произошло 2 июня, но не на территории гимназии, а на участке на Тобольской. Сейчас собирают документы на административную комиссию в отношении трех человек. Все дети разного возраста, от 12 до 15 лет. Причина конфликта: как будто бы она задолжала им 25 рублей», - прокомментировала завуч гимназии.

Ранее в России школьницы жестоко избили парня за то, что он бросил одну из них.