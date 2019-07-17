В российском поселке дорогу застелили надгробными плитами (фото)
20:21, 17 июля 2019Русский міръ
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Собственники участка, около которого появились надгробия, уверяют, что плиты не украдены с кладбища.
На плитах нет ни надписей, ни фотографий умерших / фото: ГТРК Смоленск
Дорогу возле одного из жилых домов поселка Печерск Смоленской области застелили надгробными плитами.
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Внимание на это обратили местные жители, сообщает ГТРК «Смоленск» на своем сайте.
Собственники участка, около которого появились надгробия, уверяют, что плиты не украдены с кладбища.
По их словам, это бракованный товар с завода, который жалко выкидывать на помойку. Тем более на них нет ни надписей, ни фотографий умерших.
«Надо было положить, я положила», - пояснила хозяйка участка.
Женщина также пообещала со временем спрятать надгробия под слоем песка.
Как сообщал УНИАН, в России сняли, как дорожник вымачивал тряпкой из выбоины дождевую воду.
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