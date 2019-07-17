В российском поселке дорогу застелили надгробными плитами (фото)

Собственники участка, около которого появились надгробия, уверяют, что плиты не украдены с кладбища.

Дорогу возле одного из жилых домов поселка Печерск Смоленской области застелили надгробными плитами.

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Внимание на это обратили местные жители, сообщает ГТРК «Смоленск» на своем сайте.

Собственники участка, около которого появились надгробия, уверяют, что плиты не украдены с кладбища.

По их словам, это бракованный товар с завода, который жалко выкидывать на помойку. Тем более на них нет ни надписей, ни фотографий умерших.

«Надо было положить, я положила», - пояснила хозяйка участка.

Женщина также пообещала со временем спрятать надгробия под слоем песка.

Как сообщал УНИАН, в России сняли, как дорожник вымачивал тряпкой из выбоины дождевую воду.