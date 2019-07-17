цей матеріал доступний українською

В российском поселке дорогу застелили надгробными плитами (фото)

20:21, 17 июля 2019
Русский міръ
232 0
На плитах нет ни надписей, ни фотографий умерших / фото: ГТРК Смоленск

Читайте такжеВ российском Красноярске протекающую крышу дома застелили предвыборными баннерами (фото)

Внимание на это обратили местные жители, сообщает ГТРК «Смоленск» на своем сайте.

Собственники участка, около которого появились надгробия, уверяют, что плиты не украдены с кладбища.

По их словам, это бракованный товар с завода, который жалко выкидывать на помойку. Тем более на них нет ни надписей, ни фотографий умерших.

«Надо было положить, я положила», - пояснила хозяйка участка.

Женщина также пообещала со временем спрятать надгробия под слоем песка.

Как сообщал УНИАН, в России сняли, как дорожник вымачивал тряпкой из выбоины дождевую воду.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия#ремонт дорог