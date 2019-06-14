По технологии: в России дорожники "осушали" выбоины тряпками (видео)
В России сняли, как дорожник вымачивал тряпкой из выбоины дождевую воду.
Видео появилось на странице Amur.info в YouTube.
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На ролике видно, как мужчина в оранжевом жилете присел и вымачивает куском ткани из ямы на дороге воду.
Автор ролика отмечает, что сейчас дорожники будут проводить ямочный ремонт. На форумах в Сети пользователи отметили, что хорошо, что они хотя бы не просто в воду асфальт утрамбовывают.
"Это еще по технологии, расп**дяи положили бы асфальт прямо в яму с водой", - написал один из них.
Подшучивая над такой мыслью, юзеры также писали, что это новый метод осушки покрытия перед ремонтом.
Инцидент был снят в городе Свободный, Амурской области.