По технологии: в России дорожники "осушали" выбоины тряпками (видео)

Рабочий собирал воду из ямы в ведро.

В России сняли, как дорожник вымачивал тряпкой из выбоины дождевую воду.

Видео появилось на странице Amur.info в YouTube.

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На ролике видно, как мужчина в оранжевом жилете присел и вымачивает куском ткани из ямы на дороге воду.

Автор ролика отмечает, что сейчас дорожники будут проводить ямочный ремонт. На форумах в Сети пользователи отметили, что хорошо, что они хотя бы не просто в воду асфальт утрамбовывают.

"Это еще по технологии, расп**дяи положили бы асфальт прямо в яму с водой", - написал один из них.

Подшучивая над такой мыслью, юзеры также писали, что это новый метод осушки покрытия перед ремонтом.

Инцидент был снят в городе Свободный, Амурской области.