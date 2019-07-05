В Черном море перевернулся катамаран с 43 пассажирами, есть погибшие

В результате ЧП с прогулочным судном в Краснодарском крае погибли 2 женщины.

В поселке Джубга в Краснодарском крае РФ перевернулся катамаран с 43 пассажирами, в результате чего погибли люди.

Об этом сообщают «Кубанские новости».

Инцидент произошел в пятницу, 5 июля, около 17.45 на пляже "Гринвуд" в поселке Джубга.

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Как рассказали изданию в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ, по предварительным данным, на судне находилось 43 человека, 37 – были доставлены на берег, еще 6 были подобраны из воды и доставлены на берег другими судами.

К сожалению, спасти жизнь двух женщин медикам не удалось. Они скончались на берегу.

На месте происшествия работает следственная группа. Одна из возможных причин ЧП - прогулочное судно было перегружено.