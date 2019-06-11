Россия, вид сзади: в Екатеринбурге первоклашек заставили по очереди писать на доске слово "ж*па"

В 2013 году президент России Владимир Путин, поздравляя учащихся с началом занятий, нарисовал на доске "кошку, вид сзади", которая быстро стала мемом на просторах сети.

В Екатеринбурге учительница лицея имени Дягилева заставила первоклассников по очереди писать на доске слово «жопа», чтобы вычислить почерк написавшего это слово на парте.

Об этом сообщает региональное издание «Е1».

«Кто-то написал это слово то ли на парте, то ли на доске, и психологу с классным руководителем нужно было определить по почерку. Посадили весь класс и заставили всех прописывать. Там учатся творческие дети, некоторые, возможно, даже такого слова в семье не слышали, а в образовательном учреждении заставили прописать! Я, конечно, понимаю, что дети в автобусах и на улице и не такое услышат, но, простите, в образовательном учреждении...» - рассказала читательница Елена.

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В управлении образования подтвердили, что такой инцидент действительно произошел в 1-Б классе лицея имени Дягилева.

По словам Елены, учительница извинилась перед родителями.

«Учительнице объявлен выговор, рассматривается вопрос о ее профессиональном соответствии. К сожалению, это так. Я принес родителям свои извинения», - рассказал директор лицея Андрей Кадочников.

Напомним, в 2013 году президент России Владимир Путин приехал в курганскую школу, чтобы поздравить учащихся с началом занятий. В кабинете информатики Путина заинтересовала интерактивная доска. Учительница рассказала, что на ней можно писать не только специальной ручкой, но и просто пальцем.

Путин немедленно подошел к доске и нарисовал фигуру. "Это вам на память", - обратился президент к ученикам. "Что это?", - спросил один из сидевших в классе школьников. "Это кошка. Вид сзади", - ответил Путин.