Преступление без наказания: в РФ подросток напал с топором на одноклассницу и поджег школу

После нападения мальчик сбежал, о его задержании пока неизвестно.

В Вольске Саратовской области школьник напал с топором на одноклассницу, а также попытался устроить в школе поджог.

Об этом "Интерфаксу" во вторник сообщил информированный источник.

Следственные органы проверяют обстоятельства инцидента в Вольске. По предварительным данным, утром во вторник семиклассник ударил топором по голове 12-летнюю девочку.

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В региональном минздраве сообщили, что девочка находится в состоянии средней тяжести.

"Из Саратова в Вольск скоро прибудет бригада санавиации, в которой есть опытные нейрохирурги. Они примут решение о транспортировке ребенка в одну из специализированных клиник областного центра", - сказал представитель министерства.

Между тем, местное издание "Четвертая власть" сообщает, что нападавший также попытался устроить в школе поджог. По сведениям газеты, 15-летний подросток принес с собой бутылки с зажигательной смесью и бросил их в двери школы.

После нападения мальчик сбежал, о его задержании пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, в Вологде Российской Федерации учащийся второго класса школы №3 во время урока вскочил и начал угрожать своему однокласснику, а затем своей учительнице, пообещав «сломать ей голову».