Известный российский музпродюсер выпил средство для прочистки труб и угодил в реанимацию

Как сообщается, продюсер случайно выпил средство для прочистки труб. Шоумен подумал, что это сок.

Врачи диагностировали музыкальному продюсеру Бари Алибасову четвертую степень ожога желудка.

Об этом его представитель Вадим Горожанкин рассказал РИА Новости в среду, 5 июня.

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Горожанкин подчеркнул, что Алибасов получил максимальную степень ожога желудка, но при этом он находится в сознании и дышит самостоятельно.

«При таком диагнозе можно строить разные прогнозы. Если все будет хорошо, то выздоровление может занять месяцы», - объяснил представитель продюсера, добавив, что Алибасов, учитывая полученные травмы, «держится хорошо».

Как сообщается, продюсер случайно выпил средство для прочистки труб. Шоумен подумал, что это сок. Его состояние оценивается как тяжелое. Он находится в токсикореанимации НИИ им. Склифосовского.

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