Сотрудников Росгвардии наказали за то, что слишком медленно открывали ворота генералу

Как долго они открывали ворота – неизвестно.

Начальник московского Главного управления собственной безопасности Росгвардии приказал наказать младшего лейтенанта и капитана полиции за несвоевременное открытие ворот.

Об этом сообщает сообщество «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте», передает Тjournal.

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Согласно документу, который опубликовал «Омбудсмен полиции», 21 мая генерал-майор Гаврилов заметил, что на посту по охране здания Росгвардии два инспектора охраны отвлеклись от службы из-за чего вовремя не открыли ворота. 31 мая Гаврилов написал приказ, согласно которому на сотрудников Росгвардии должны наложить дисциплинарное взыскание в виде выговора.

Как долго открывали ворота сотрудники Росгвардии неизвестно. В части документа, который опубликовал «Омбудсмен полиции», об этом не сообщается.