"В сборную его": сотрудник Шереметьево зафутболил сигнальный конус на крыло самолета и ушел (видео)

Пользователи видеохостинга с иронией отреагировали на курьезный случай.

Сотрудник московского аэропорта "Шереметьево" зафутболил сигнальный конус на крыло стоящего рядом самолета, после чего спокойно ушел.

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Видео с произошедшим опубликовала на YouTube радиостанция «Говорит Москва».

На кадрах видно, как мужчина в спецодежде несколько раз пинает конус. В результате тот залетает на крыло авиалайнера, после чего мужчина уходит.

В Шереметьево данную ситуацию пока не никак не прокомментировали.

Пользователи видеохостинга с иронией отреагировали на курьезный случай.

«Красавец. Главное, чтобы работа не превращалась в рутину!», «А чего не в двигатель?», «Крутяк», «В сборную его», - писали пользователи.

Как сообщал УНИАН, ранее в Сети появилось видео циничной реакции сотрудников московского аэропорта «Шереметьево» на кадры посадки загоревшегося лайнера Sukhoi Superjet 100.

На видео можно увидеть, как один из сотрудников снимает на смартфон запись с камеры видеонаблюдения. На фоне слышны голоса: «Нормально полыхает-то», «Если он так сел, значит, там пострадали», «нормально он сел – с огоньком», – говорят сотрудники под звонкий циничный смех