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"С огоньком сел, гы-гы": в сети показали циничную реакцию сотрудников "Шереметьево" на авиакатастрофу (видео)

12:01, 06 мая 2019
Мир
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Сотрудники московского аэропорта смеялись во время просмотра ужасающих кадров / скриншот

В Сети появилось видео циничной реакции сотрудников московского аэропорта «Шереметьево» на кадры посадки загоревшегося лайнера Sukhoi Superjet 100.

Соответствующий ролик опубликован на странице «Вашингтонский обком» в Twitter.

На видео можно увидеть, как один из сотрудников снимает на смартфон запись с камеры видеонаблюдения. На фоне слышны голоса: «Нормально полыхает-то», «Если он так сел, значит, там пострадали», «нормально он сел – с огоньком», – говорят сотрудники под звонкий циничный смех

Как сообщал УНИАН, лайнер «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, совершивший аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево» 5 мая, следовал из Москвы в Мурманск.

Всего на борту самолета было 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа.

По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Основная версия возгорания на борту самолета — попадание молнии.

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Теги: #авиакатастрофа#аэропорт#Москва