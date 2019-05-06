"С огоньком сел, гы-гы": в сети показали циничную реакцию сотрудников "Шереметьево" на авиакатастрофу (видео)

«Нормально он сел – с огоньком», – говорят сотрудники под звонкий циничный смех.

В Сети появилось видео циничной реакции сотрудников московского аэропорта «Шереметьево» на кадры посадки загоревшегося лайнера Sukhoi Superjet 100.

Соответствующий ролик опубликован на странице «Вашингтонский обком» в Twitter.

На видео можно увидеть, как один из сотрудников снимает на смартфон запись с камеры видеонаблюдения. На фоне слышны голоса: «Нормально полыхает-то», «Если он так сел, значит, там пострадали», «нормально он сел – с огоньком», – говорят сотрудники под звонкий циничный смех

Реакция сотрудников Шереметьево на видео посадки самолета.



"С огоньком сел, гы-гы-гы" pic.twitter.com/K9V1QjBzmq — Вашингтонский Обком (@_Fashington) May 6, 2019

Как сообщал УНИАН, лайнер «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, совершивший аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево» 5 мая, следовал из Москвы в Мурманск.

Всего на борту самолета было 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа.

По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Основная версия возгорания на борту самолета — попадание молнии.