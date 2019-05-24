"Дети креативные, молодцы": российский депутат похвалил школьников за БДСМ-выпускной

Одна из пользователей соцсети напомнила депутату, что за БДСМ-флешмобом могли наблюдать первоклассники. В ответ он сравнил ее с "бабкой на скамейке".

Депутат законодательного собрания Приморского края Артем Самсонов похвалил одиннадцатиклассников школы № 74 Владивостока Российской Федерации, которые устроили флешмоб в БДСМ-костюмах в школе по случаю ее окончания.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«А что у всех так пукан рвёт? Ну дети, ну нарядились? Да молодцы дети, правильно сделали. А почему директор виноват? И директор молодец. И что за административка за полицейскую форму? Ну давайте половину КВНщиков привлечём к ответственности за то, что форму полицейскую на сцене надевают. Короче вокруг куча мракобесов», - написал он.

Читайте такжеБерите дальше: в РФ решили не штрафовать скандальное кафе за призыв "брать в рот за копейки"

«У неё (директора - УНИАН) в школе учатся креативные дети. Ей только плюс за это», - добавил он в комментариях.

Пользовательницу соцсети Оксану Рудакову возмутило поведение выпускников. Она напомнила, что за БДСМ-флешмобом могли наблюдать первоклассники.

«Артём Самсонов, директора ведь не уволили? Вроде, по собственному, хотя, в голове не укладывается сие действие на последнем звонке, "где одиннадцатиклассник несет на плече первоклашку". Фу, мерзость...» - написала она.

В ответ российский депутат сравнил женщину с «бабкой на скамейке».

«Оксана Рудакова, напоминаете бабку со скамейки. У тех тоже кругом - фу гадость», - заявил депутат.

Как сообщал УНИАН, в школе № 74 Владивостока школьники устроили флешмоб в БДСМ-костюмах по случаю окончания школы.

Фото девушки в полицейской форме рядом с парнями в масках зайчиков и с заклеенными скотчем сосками разлетелись по соцсетям. Судя по видео, толпа школьников в разных костюмах сначала весело танцевала под музыку на крыльце школы, а затем переместилась в актовый зал.

Директор школы № 74 Галина Пугина рассказала, что о произошедшем она узнала накануне и уже побеседовала с одной из девушек. Выяснилось, что это произошло не на торжественной линейке, а днем раньше - 22 мая.