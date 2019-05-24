БДСМ на выпускном - во Владивостоке последний звонок превратился в развратную вечеринку (фото, видео)

Фотографии девушки в полицейской форме рядом с парнями в масках зайчиков и с заклеенными скотчем сосками разлетелись по соцсетям.

Одиннадцатиклассники школы № 74 Владивостока Российской Федерации устроили флешмоб в БДСМ-костюмах в школе по случаю окончания школы.

Об этом пишет портал VL.ru.

Фотографии девушки в полицейской форме рядом с парнями в масках зайчиков и с заклеенными скотчем сосками разлетелись по соцсетям.

Судя по видео, толпа школьников в разных костюмах сначала весело танцевали под музыку на крыльце школы, а затем переместились в актовый зал.

Директор школы № 74 Галина Пугина рассказала, что о произошедшем она узнала накануне и уже побеседовала с одной из девушек. Выяснилось, что это произошло не на торжественной линейке, а днем раньше - 22 мая.

«В прошлом году после уроков (в день самоуправления – УНИАН) школьницы устроили яркое выступление в образах стиляг, надев платья в горошек. В этот раз планировалось аналогичное шоу, но все пошло не по плану. Школьники, про которых все сейчас говорят, – из 11-го «Б». Этот класс вообще, как сказать… Часто стараются продемонстрировать, что они уже взрослые», - объяснила директор.

С девочкой, надевшей полицейскую форму, уже успели побеседовать. По словам школьницы, он не думала и не понимала, что «делает что-то плохое». С остальными участниками скандального флешмоба учителя и директор также планируют побеседовать.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Владивостоку, по факту видеозаписи проводится проверка, установлены личности участников инцидента, а также их родителей.

«Форму сотрудницы правоохранительных органов школьники купили в магазине спецодежды специально для проведения мероприятия. В ходе проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством», – отметили в пресс-службе.

Отметим, что за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой правоохранительных органов в РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 1500 рублей с конфискацией.

Как сообщал УНИАН, в Москве задержаны рабочие, которых подозревают в похищении со школьного мероприятия «Последний звонок» трех школьников с целью использования детского труда.