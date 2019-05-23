"Светлое" будущее: на форуме развития России москвичам представили макет камеры СИЗО

На стене макета камеры журналисты нашли надпись: «Дали тебе пять - тебя дождется только мать».

На Столыпинском форуме развития России гражданам представили макет камеры СИЗО.

Об этом сообщает «РИА Новости».

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Макет представляет собой две стены камеры, окрашенные в белый и зеленый цвета. Также в «камере» расположена двухярусная кровать и натянута бельевая веревка, на которой сушатся тельняшка, майка и носки. На стене надпись: «Дали тебе пять — тебя дождется только мать».

Стоит отметить,что Столыпинский форум - это международная площадка, которая объединяет российских и зарубежных экспертов, руководителей и экс‑руководителей органов государственной власти и институтов развития, представителей бизнес-сообщества и средств массовой информации.

Как сообщал УНИАН, Владимир Цеповяз, осужденный из банды "цапков" - одной из самых кровавых в истории России, оказался в центре крупного скандала. Он отбывает почти 20-летний срок в амурской колонии строго режима, но, как выяснилось, без особых лишений. В СМИ попали фото, на которых Цеповяз в арестантской робе позирует у стола с деликатесами. В кадр попали морепродукты - красная икра и крабы - с соевым соусом, а также шашлык. Как выяснилось, журналистам предоставила эти снимки бывшая супруга Цеповяза Наталья Стришняя.