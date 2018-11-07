В России убийца из банды "цапков" шикует в тюрьме: обедает икрой, крабами и шашлыками (фото)

Семья преступника из банды "цапков" тратила на его роскошную жизнь миллионы.

Владимир Цеповяз, осужденный из банды "цапков" — одной из самых кровавых в истории России, оказался в центре крупного скандала. Он отбывает почти 20-летний срок в амурской колонии строго режима, но, как выяснилось, без особых лишений.

В СМИ попали фото, на которых Цеповяз в арестантской робе позирует у стола с деликатесами. В кадр попали морепродукты — красная икра и крабы — с соевым соусом, а также шашлык. Как выяснилось, журналистам предоставила эти снимки бывшая супруга Цеповяза Наталья Стришняя, передает Lenta.

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Она рассказала, что Цеповяз звонил ей и присылал номера банковских карт, а она переводила на них деньги. По словам Стришней, Цеповяз покупал продукты через посредника в Амурской области и даже приглашал к себе врача-стоматолога, которому платил "приличные суммы". Кроме того, осужденному требовались деньги на пасеку, расположенную в колонии, — он покупал пчел и новые ульи.

Вскоре после того, как рассказ Натальи Стришней стали активно обсуждать в сети, Федеральная служба исполнения наказаний (прокомментировала ситуацию. Замдиректор ведомства Валерий Максименко сообщил, что скандальные фото Цеповяза были сделаны еще в 2015 году.

По словам представителя ФСИН, в настоящее время Цеповяз содержится "в жесточайших условиях". Максименко также отметил, что сегодня во многих СИЗО арестанты могут заказывать и икру, и шашлык, но вот мобильный телефон, на который снимали Цеповяза за обедами, запрещен категорически.

Вячеслав Цеповяз — один из подельников главаря банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущевской Краснодарского края РФ в 1990-2000-х годах. Осенью 2010 года члены банды по приказу главаря напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четырех детей. Это преступление стало одним из самых крупных массовых убийств в истории России.