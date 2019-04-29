"Ребята, я не начинаю с вранья": Зеленский ответил российским пропагандистам, преследовавшим его в Турции (видео)
Российская пропагандистка Ольга Скабеева анонсировала эксклюзивный выпуск «60 минут», в котором покажут, как журналисты программы донимали избранного президента Украины Владимира Зеленского в Турции.
Читайте такжеВ питерском музее сложили огромный портрет Зеленского из конфет Roshen (фото)
Фрагменты из видео, как российские журналисты пытались задать вопросы Зеленескому, Скабеева опубликовала в своем Instagram. На нем показано, как пропагандисты подловили победителя президентской гонки возле отеля в Бодруме и требовали поговорить с российской прессой.
«Ребят, я не начинаю с вранья общение», - сказал журналистам Зеленский, которые продолжали следовать за ним, несмотря на отказ давать комментарии.
В комментариях пользовали соцсети обвинили российских журналистов в непрофессионализме и вмешательстве в личную жизнь человека.
Как сообщал УНИАН, ранее россиянка зарезала мужа из-за дебатов Зеленского и Порошенко.