"Ребята, я не начинаю с вранья": Зеленский ответил российским пропагандистам, преследовавшим его в Турции (видео)

В комментариях пользовали соцсети обвинили российских журналистов в непрофессионализме и вмешательстве в личную жизнь человека.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева анонсировала эксклюзивный выпуск «60 минут», в котором покажут, как журналисты программы донимали избранного президента Украины Владимира Зеленского в Турции.

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Фрагменты из видео, как российские журналисты пытались задать вопросы Зеленескому, Скабеева опубликовала в своем Instagram. На нем показано, как пропагандисты подловили победителя президентской гонки возле отеля в Бодруме и требовали поговорить с российской прессой.

«Ребят, я не начинаю с вранья общение», - сказал журналистам Зеленский, которые продолжали следовать за ним, несмотря на отказ давать комментарии.

В комментариях пользовали соцсети обвинили российских журналистов в непрофессионализме и вмешательстве в личную жизнь человека.

Как сообщал УНИАН, ранее россиянка зарезала мужа из-за дебатов Зеленского и Порошенко.