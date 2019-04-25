Достал, так достал: россиянка зарезала мужа из-за дебатов Зеленского и Порошенко

Россиянка не оценила то, как муж комментировал дебаты.

Жительница Тамбова Российской Федерации убила своего мужа ударом ножа за то, что тот мешал ей смотреть дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, комментируя политическую программу.

Об этом сообщает Tambov Life.

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Как выяснилось, 42-летняя женщина и ее 35-летний муж смотрели дома дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

«Женщина увлекалась передачей, а муж, между тем, вставлял свои комментарии и мешал ей. Она сказала, чтобы он замолчал. Супруг обиделся, и они стали ругаться. В порыве злости женщина обозвала мужа, в ответ он ударил ее по лицу. Нервы дамы окончательно сдали, и она, схватив нож, ударила обидчика в грудь», - говорится в сообщении.

От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщал УНИАН, на НСК "Олимпийский" в Киеве вечером 19 апреля 2019 года прошли дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко. На стадионе были установлены две сцены, одна напротив другой. Предполагалось, что каждый кандидат будет выступать на своей сцене, однако в итоге Порошенко поднялся на сцену к Зеленскому, где и прошли дебаты.