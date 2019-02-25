«Сдохнет, но сиськи не покажет – святая женщина»: в РФ священник призвал не раздеваться перед врачами

Протоиерей Андрей Ткачев призвал пить святую воду, молиться и умирать.

Клирик храма Святителя Василия Великого в селе Зайцево Московской области протоиерей Андрей Ткачев призвал российских женщин никогда не раздеваться перед врачами, даже если речь идет о жизни и смерти.

Об этом он заявил в своей авторской программе на телеканале «Царьград», однако видеозапись вскоре была удалена с сайта канала, передает Лента.ру.

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«Сестра Мокрина. Там, где-то у нее на груди что-то воспалилось. И нужно было показать врачу. Она говорит: «Чтоб я сдохла. Чтобы я разделась, сиськи свои показала врачу, ага, дули вам всем, сдохну, но не покажу». Понимаете? Чтоб на стол легла, ноги раздвинула, чтобы там гинеколог залез с окулярами – да никогда в жизни… Святая женщина! И жила, и здоровая была», - рассказал священник.

«Есть люди, которые говорят: "Не надо меня лечить! Чтоб я раздевался перед вами, чтобы вы мне лезли туда, лезли сюда! Да не надо этого — я и так умру". Вы когда-нибудь об этом думали? Думаете вечно жить в этой смрадной плоти — это великое счастье? Сколько можно какать в баночку? Нет, умереть — большее счастье. Когда Бог прикажет. И ты готов. Пейте святую воду почаще и молитесь Богу. А раз уж умирать пришлось — умирайте!» — сказал Ткачев.

По его словам, все россиянки ходят «враспонашку» и везде раздеваются: у врача, на пляже и на танцах. «И болеют, и сдыхают, как псы, под забором, бессмысленно прожившие, бессмысленно умершие», — добавил он.