В российской Самаре женщина принесла гроб с бывшим мужем к зданию правительства (фото)

Женщине не дали закопать покойного мужа.

Жительница Самары не смогла похоронить бывшего мужа и отвезла гроб с покойным к зданию правительства региона.

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Об этом сообщает РИА «Новости». Женщина обратилась в ИП по оказанию ритуальных услуг для организации похорон. 21 февраля, землекопы приехали на место на кладбище Рубежное, где должны были вырыть могилу.

Как пояснил местный депутат, туда якобы приехали около 20-30 человек, которые не дали сотрудниками ИП выкопать могилу. В итоге, когда женщина приехала с гробом покойного, ей предложили перенести похороны на следующий день, она отказалась и отвезла гроб к зданию правительства региона.

Губернатор Самарской области поручил разобраться в ситуации.