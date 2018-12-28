Корпоратив по-русски: в Санкт-Петербурге пьяный мужчина напал на скорую помощь (видео)

На кадрах видно, как мужчина открывает дверь автомобиля, вытаскивает из салона человека и начинает его бить.

В Санкт-Петербурге возвращавшийся с корпоратива утром 28 декабря мужчина остановил машину скорой помощи, вытащил оттуда фельдшера и стал избивать.

Видео инцидента опубликовала «Фонтанка.ру».

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Происшествие засняли очевидцы на набережной реки Мойки в Петербурге. На кадрах видно, как мужчина открывает дверь автомобиля, вытаскивает из салона человека и начинает его бить. Дерущиеся падают на снег, после чего на помощь к медику приходит водитель.

По данным издания, фельдшер не получил серьезных травм.

Как сообщал УНИАН, в Санкт-Петербурге реаниматолога задержали за насилие над тремя пациентками.