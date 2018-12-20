В России врач изнасиловал несовершеннолетних девушек пока они приходили в себя после наркоза

Жертвами врача стали три девушки, две из которых несовершеннолетние. Все они находились в палате после операций с применением общего наркоза.

В Санкт-Петербурге реаниматолога задержали за насилие над тремя пациентками.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Как сообщается, жертвами врача стали три девушки, две из которых несовершеннолетние. Все они находились в палате после операций с применением общего наркоза. Реаниматолог поочередно совершил в отношении двух пациенток насильственные действия сексуального характера, а третью изнасиловал.

Читайте такжеВ России усиливается ностальгия по СССР из-за потери "чувства принадлежности к великой державе" – опрос

Когда стало известно о случившемся, врач был задержан. После этого у него ухудшилось состояние здоровья, и он был помещен в больницу, где находится под охраной.

По данным «Фонтанки», инцидент произошел в одном из гинекологических центров города. Первой заявление написала мать пострадавшей 16-летней школьницы, затем в полицию обратились соседки девочки по палате — 17-летняя студентка и 21-летняя кассир магазина. Все они рассказали, что приходили в себя после наркоза, а реаниматолог воспользовался их беспомощным состоянием и надругался над ними.

Как сообщал УНИАН, в России ослабили наказание за репосты в соцсетях - теперь будут садить не за первый, а за второй лайк.