В России ослабили наказание за репосты в соцсетях - теперь будут садить не за первый, а за второй лайк

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о декриминализации статьи.

Депутаты Государственной Думы РФ проголосовали за законопроект о декриминализации совершенных впервые преступлений, предусмотренных статьей 282 Уголовного кодекса, которая распространяется в том числе и на репосты в соцсетях.

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Инициативу на рассмотрение российских парламентариев ранее вынесен президент Владимир Путин с целью, как ранее объяснил его пресс-секретарь Сергей Песков, исправить "проявление маразма".

Так, если раньше в России штраф 300-500 тыс. рублей и лишение свободы сроком от двух до пяти лет ждало за первый репост с "разжиганием ненависти либо вражды" либо "унижением достоинства человека" по ряду признаков, то теперь сперва нарушителя будет ждать административное наказание, а лишь со второго репоста – уголовное.

В то же время, будет ли ждать амнистия тех, кто уже был осужден по этой статье, в Кремле не сообщили.

Ранее УНИАН неоднократно сообщал о жертвах столь абсурдного закона. Напомним, одной из них стал врач из города Советская Гавань Хабаровского края Константин Суковатый, который стал подозреваемым по уголовному делу из-за лайка в социальной сети "Одноклассники".