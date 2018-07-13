В России возбудили дело об экстремизме против врача, поставившего «класс» в «Одноклассниках»

Адвокат врача пояснил, что на картинке осуждалось участие россиян в войне на территории Украины.

В Хабаровском крае в отношении врача возбудили уголовное дело по статье 282 УК (экстремизм) из-за поставленного в новостной ленте «Одноклассников» «класса» картинке.

По данным издания «Хабаровский край сегодня», дело возбудили через год после того, как картинку загрузили в социальную сеть. Адвокат врача Константин Суковатый пояснил «МБХ медиа», что на картинке осуждалось участие россиян в войне на территории Украины.

Суковатый сказал, что его подзащитного в Следственном комитете подозревают в распространении экстремистских материалов посредством «размещения в новостной ленте социальной сети "Одноклассники" изображения содержащего высказывания, направленные на унижение достоинства группы лиц русской национальности».

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«Нами были предоставлены суду доказательства, что разместить картинку в новостной ленте "Одноклассников", не загружая фотографию в свой профиль, невозможно. Мой доверитель всего лишь случайно "лайкнул" этот пост. А также нами предоставлены сведения о реальном лице, опубликовавшем изображение, которое в настоящее время не привлечено к ответственности», — сказал адвокат.

Суковатый настаивает, что оригинальную картинку загрузил гражданин Украины.

«Класс» — функция социальной сети «Одноклассники», нечто среднее между функциями «лайк» и «репост» в других соцсетях. При нажатии на кнопку «класс» в профиль пользователя де-факто перепосчивается материал, но без возможности сопроводительной подписи, как в случае с функцией «поделиться».

В отличие от Facebook или ВКонтакте, «Одноклассники» считаются социальной сетью для не слишком компьютерно грамотной аудитории.