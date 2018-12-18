"Мы уже в нем": Шнуров высмеял цирк Путина в едком стихе

Шнуров выразил уверенность в том, что россиянам нет никакой надобности ходить в цирк, поскольку они в нем живут.

Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил короткое стихотворение предложению директора российского цирка Эдгарда Запашного президенту России Владимиру Путину сходить в цирк. Стихотворение музыкант опубликовал в Instagram. Шнуров выразил уверенность в том, что россиянам нет никакой надобности ходить в цирк, поскольку они в нем живут. В блокноте. Жирно. Поперек листочка Написано уверенной рукой — Цирк обязателен для посещений, точка. Но в воздухе повис вопрос — на кой? Порассуждай на трезвую и взвесь. На представлении любой российский житель. Куда ходить, когда уже мы здесь? Как из него бы выйти, подскажите. Как сообщал УНИАН, ранее Шнуров написал стихотворение о работавшем в немецкой разведке Путине.

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