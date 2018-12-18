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"Мы уже в нем": Шнуров высмеял цирк Путина в едком стихе

08:04, 18 декабря 2018
Русский міръ
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Владимир Путин / REUTERS

Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров  посвятил короткое стихотворение предложению директора российского цирка Эдгарда Запашного президенту России Владимиру Путину сходить в цирк.

Стихотворение музыкант опубликовал в Instagram.

Шнуров выразил уверенность в том, что россиянам нет никакой надобности ходить в цирк, поскольку они в нем живут.

В блокноте. Жирно. Поперек листочка 

Написано уверенной рукой — 

Цирк обязателен для посещений, точка. 

Но в воздухе повис вопрос — на кой? 

Порассуждай на трезвую и взвесь. 

На представлении любой российский житель. 

Куда ходить, когда уже мы здесь? 

Как из него бы выйти, подскажите.

Как сообщал УНИАН, ранее Шнуров написал стихотворение о работавшем в немецкой разведке Путине.

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Теги: #Путин#Шнуров