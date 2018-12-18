"Мы уже в нем": Шнуров высмеял цирк Путина в едком стихе
Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил короткое стихотворение предложению директора российского цирка Эдгарда Запашного президенту России Владимиру Путину сходить в цирк.
Стихотворение музыкант опубликовал в Instagram.
Шнуров выразил уверенность в том, что россиянам нет никакой надобности ходить в цирк, поскольку они в нем живут.
В блокноте. Жирно. Поперек листочка
Написано уверенной рукой —
Цирк обязателен для посещений, точка.
Но в воздухе повис вопрос — на кой?
Порассуждай на трезвую и взвесь.
На представлении любой российский житель.
Куда ходить, когда уже мы здесь?
Как из него бы выйти, подскажите.
Как сообщал УНИАН, ранее Шнуров написал стихотворение о работавшем в немецкой разведке Путине.