"Рука с ногой отдельно, тело отдельно": в московском аэропорту самолет переехал мужчину

Происшествие случилось в 20:10 по местному времени.

Пассажирский «Боинг-737» в московском аэропорту Шереметьево при взлете сбил мужчину, он погиб.

«Рука с ногой отдельно, тело отдельно», — сообщил блоггер Илья Варламов со ссылкой на источники в аэропорту. Взлетно-посадочную полосу после происшествия закрыли, самолеты сейчас вылетают из Шереметьево с задержкой, отметил собеседник.

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Происшествие случилось в 20:10 по местному времени, на ВПП «было обнаружено человеческое тело, одежда и другие личные вещи, принадлежащие мужчине», рассказала глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова. Для установления личности погибшего потребуется экспертиза ДНК, сообщил источник «Интерфакса» в службах аэропорта.

По предварительным данным, погибшему было 25 лет. Как он оказался на взлетной полосе, пока непонятно.

«Экипаж пассажирского лайнера после вылета в Афины сообщил диспетчерам о предположительном столкновении с животным на взлетно-посадочной полосе (ВПП) во время разгона. Было решено не возвращать самолет в аэропорт вылета, так как системы не сигнализировали о повреждениях», — сказал собеседник «Интерфакса».

Тем не менее, было решено направить на летное поле сотрудников авиационной безопасности для инспекции ВПП.

«По прибытии на место они доложили об обнаружении человеческих останков», — сказал источник.