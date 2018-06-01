Снова прокололись: Россия "присвоила" себе двух легендарных украинских футболистов (фото)

На постерах в "Шереметьево" изображены украинские футболисты Игорь Беланов и Евгений Рудаков, рядом с фотографиями которых красуется надпись "Футбольная Россия".

В московском аэропорту Шереметьево разместили плакаты с легендарными украинскими футболистами, выдав их за российских.

Об этом сообщает Рoliteka.

На постерах изображены Игорь Беланов и Евгений Рудаков, рядом с фотографиями которых красуется надпись "Футбольная Россия".

Игорь Иванович Беланов родился в Одессе и за свою карьеру поиграл в "Черноморце", "Динамо" (Киев), "Боруссии" Менхенгладбах, "Айнтрахт" и "Мариуполе". Нападающий никогда не выступал за один российский клуб.

Евгений Васильевич Рудаков родился в Москве, но хоть и был подписан "Торпедо», не провел за этот или другой российский клуб ни одного матча. Вратарь стал настоящей звездой, защищая ворота киевского "Динамо" в 1963-1977 годах, сыграв в 258 матчах.

Производители разместили плакат Рудакова с ошибкой, назвав его Валерием.

Как сообщал УНИАН, ранее росСМИ для демонстрации "российского прогресса" использовали фото из Киева. К новости о запуске скоростных трамваев в Питере использовали фото из Киева.