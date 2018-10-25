В российской Госдуме предложили запретить сайты и приложения для знакомств

Депутат Госдумы Тамара Плетнева также считает, что в России необходимо «вообще интернет ограничить».

Председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева выступила с критикой сайтов и приложений для знакомств в Интернете, а также призвала блокировать их.

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«Я возглавляю комитет по семье, по нормальной семье, когда мужчина и женщина женятся, потому что любят друг друга. А как уж они там познакомились, - мы тоже в свое время по-разному знакомились: и в транспорте, и на улице, и на танцах, но это не значит, что сразу женились. Мы дружили, договаривались как-то, ходили свататься, представлялись родителям, а уже потом женились, регистрировались обязательно. А тут чего? Нажали на кнопочку, совпало - давай, да?», - приводит ее заявление агентство «Москва».

Плетнева подчеркнула, что встреча с малознакомым человеком из интернета может обернуться непредсказуемыми событиями.

«Им может оказаться кто угодно: какой-нибудь аферист, какой-нибудь больной. Я вообще это не приемлю, не приемлю абсолютно!» - заявила депутат.

По словам Плетневой, девушки должны быть умнее и контролировать себя.

«Я считаю, что у нас сегодня девочки должны быть умные, ведь они же мамы будущие. Ребята как-то к этому проще относятся - переспал и ушел, а ей потом расхлебывать. Поэтому она должна думать больше», - отметила она.

Парламентарий добавила, что для того, что пресекать негативные последствия и развивать правильные отношения между мужчиной и женщиной, подобные ресурсы для знакомств необходимо блокировать.

«Я была бы полностью согласна [ограничить доступ к сервисам для интернет-знакомств], и чтобы вообще интернет ограничить, ведь все, что негоже, оттуда черпают наши и дети, и молодежь, и старики уже там сидят. Сплетни там всякие, вранье. Люди думают, что это место, где можно любого человека опорочить и ни за что не отвечать. Поэтому я с вами согласна, такие сайты нужно блокировать, и не только такие», - подытожила Т.Плетнева.

Напомним, в июне Тамара Плетнёва призвала россиянок не вступать в интимные связи с иностранцами, приехавшими на чемпионат мира по футболу.