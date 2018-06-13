Никакого секса с иностранцами: Госдума России отличилась расистским высказыванием перед ЧМ-2018

"Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но, тем не менее", - заявила депутат Госдумы.

Председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва призвала россиянок не вступать в интимные связи с иностранцами, приехавшими на чемпионат мира по футболу.

В интервью радиостанции "Говорит Москва" депутат заявила, что подобное поведение россиянок приводит к рождению детей в неполных семьях и напомнила опыт Олимпиады-80, который, по её словам, привёл к появлению в стране множества матерей-одиночек. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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"Эти детишки потом страдают и страдали, еще со времен советской власти. Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но, тем не менее", — сказала депутат.

Она призвала россиянок "выходить замуж по любви за граждан России, строить хорошую. семью, жить дружно, рожать детей и воспитывать их".

Как известно, Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Ранее сообщалось, что Австралия объявила о дипломатическом бойкоте ЧМ-2018 в России. Также дипломатический бойкот ЧМ-2018 объявили Великобритания и Исландия, которая не входит в ЕС.