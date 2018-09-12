В российском Красноярске протекающую крышу дома застелили предвыборными баннерами (фото)

Коммунальщики заявили, что это «временная мера» — подрядчик опасается затопления квартир из-за сильных дождей.

В российском Красноярске крышу пятиэтажного дома на время ремонта прикрыли баннерами.

Как передает местное издание «Проспект мира», ремонт здания с марта 2018 года выполняет строительная компания «ЭкспоСтрой».

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На находчивость рабочих обратила внимание пользовательница фейсбука Елена Фишка еще в день выборов, 9 сентября: «Выборы должны приносить пользу! Ну, хотя бы такую!» (речь о том, что крышу прикрыли и агитационным баннером).

Запись Елены прокомментировала жительница дома Анна Колесняк. Она сообщила, что баннеры появились на крыше как раз 9 сентября, чтобы во время дождя избежать затопления квартир, от которого жители страдают на протяжении полугода:

«Эти баннеры сейчас всех веселят, а меня нет. Их прибил своими руками прораб Сергей, человек, который свое воскресенье потратил на это, и первый раз за шесть месяцев я не бегаю по квартире с чашками, тазами и тряпками. Когда начался дождь, меня не было еще дома, я была в дороге, но я летела на всех парусах, у меня стучало от страха сердце. Вы не представляете, как я [устала] за полгода выжимать своё жилье! Просто ад! А этот Сергей позвонил мне и сказал: "Анна, я все закрыл, если что, то сразу звоните, и я приеду, но бежать не должно!"».

На такой ремонт обратил внимание и бывший красноярский телеведущий Владимир Перекотий, который отметил, что этому дому пора стать мемом: «Обалдеть. А ведь это, оказывается, реальный дом в Красноярске — уникальный и символический дом проходящей эпохи. Интересно, почему он до сих пор не стал всероссийским мемом? Пора».

В краевом фонде капремонта многоквартирных домов прокомментировали ситуацию и заявили, что это «временная мера» — подрядчик опасается затопления квартир из-за сильных дождей.

По информации фонда капремонта, «ЭкспоСтрой» обещает закончить ремонт крыши до 10 октября. Жильцам, чьи квартиры пострадали, необходимо зафиксировать ущерб и обратиться в управляющую компанию или фонд капремонта.