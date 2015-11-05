В Красноярске показали объемный портрет Путина для незрячих

21:03, 05 ноября 2015
Курьёзы
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В Красноярской краевой спецбиблиотеке выставили рельефный портрет президента России Владимира Путина, адаптированный для незрячих и слабовидящих людей.

Фото: страница Красноярской Краевой Спецбиблиотеки во

Об этом сообщает местный интернет-журнал «Проспект Мира», пишет Лента.ру.

Изображение главы государства выполнено в анфас из полимерных материалов и детально повторяет черты лица президента, отмечает портал.

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Как отмечает издание, судя по приведенной фотографии, объемный портрет Путина - это обычное изображение лица российского лидера, на которое наложена прозрачная выпуклая форма.

Красноярская краевая спецбиблиотека — одна из крупнейших библиотек России, обслуживающих инвалидов по зрению. Создана в 1963 году.

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