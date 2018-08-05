В Швеции пьяный капитан из РФ посадил судно на мель
05:36, 05 августа 2018Русский міръ
51 0
По данным местной полиции, в крови россиянина обнаружили 2,5 промилле алкоголя.
REUTERS
Капитан из России, управлявший судном в нетрезвом виде, посадил его на мель у берегов Швеции сообщает Sydsvenskan.
Инцидент произошел вечером в пятницу, 3 августа. Отмечается, что сбившееся с курса судно заметил экипаж шедшего неподалеку буксира. Моряки в течение получаса пытались связаться с капитаном корабля, однако потерпели неудачу.
По данным местной полиции, в крови россиянина обнаружили 2,5 промилле алкоголя.
Судно осмотрели дайверы и не обнаружили в корпусе каких-либо повреждений.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter