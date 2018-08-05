В Швеции пьяный капитан из РФ посадил судно на мель

05:36, 05 августа 2018
Русский міръ
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REUTERS

Инцидент произошел вечером в пятницу, 3 августа. Отмечается, что сбившееся с курса судно заметил экипаж шедшего неподалеку буксира. Моряки в течение получаса пытались связаться с капитаном корабля, однако потерпели неудачу.

По данным местной полиции, в крови россиянина обнаружили 2,5 промилле алкоголя.

Судно осмотрели дайверы и не обнаружили в корпусе каких-либо повреждений.

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