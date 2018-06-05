В России тротуар вымостили надгробными плитами с именами покойников (фото)

Таким образом похоронное бюро решило облагородить территорию вокруг себя.

Тротуар на улице Радищева в российском Ульяновске частично вымостили фрагментами надгробных плит, это сделало похоронное бюро, которое таким образом решило облагородить территорию вокруг себя.

Об этом сообщил агентству "РИА Новости" представитель пресс-службы администрации города.

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"В районе улицы Радищева за северным трамвайным депо есть земляная тропинка, здесь располагаются различные объекты бизнеса, среди которых похоронная контора, которая изготавливает надгробные плиты. Ее представители и замостили эту тропинку, но при этом четыре куска брусчатки содержали сверху фрагменты имен, фамилий и даты жизни", — сказал собеседник агентства.

По его словам, формально предприниматель, замостивший тротуар фрагментами надгробных плит, ничего не нарушил.

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